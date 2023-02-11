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ЦСКА - Ахмат
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Материалы
11 февраля
19:20
Товарищеский матч. ЦСКА упустил победу над «Ахматом» (1:1)
3
ЦСКА - Ахмат
11.02.2023, Суббота, 17:00 мск
Товарищеские матчи
ЦСКА
-
Ахмат
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Протокол
История игр
Комментарии (1)
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье
15:00
ЦСКА
4:2
Ахмат
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
1 мая, воскресенье
19:00
Ахмат
2:0
ЦСКА
5 тур
21 августа, суббота
16:00
ЦСКА
2:0
Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
6 марта, суббота
14:00
ЦСКА
2:0
Ахмат
6 тур
30 августа, воскресенье
18:00
Ахмат
0:3
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
4 июля, суббота
20:30
Ахмат
0:4
ЦСКА
7 тур
25 августа, воскресенье
16:30
ЦСКА
3:0
Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота
16:30
ЦСКА
1:0
Ахмат
15 тур
23 ноября, пятница
18:00
Ахмат
0:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье
16:30
Ахмат
0:3
ЦСКА
8 тур
27 августа, воскресенье
17:30
ЦСКА
0:1
Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье
16:30
Ахмат
0:1
ЦСКА
6 тур
10 сентября, суббота
20:30
ЦСКА
3:0
Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота
14:30
ЦСКА
1:0
Ахмат
13 тур
25 октября, воскресенье
19:00
Ахмат
0:0
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота
16:00
Ахмат
1:2
ЦСКА
3 тур
13 августа, среда
20:00
ЦСКА
1:0
Ахмат
Россия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
27 марта, четверг
20:00
ЦСКА
1:0
Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье
15:45
ЦСКА
4:1
Ахмат
11 тур
28 сентября, суббота
16:00
Ахмат
2:0
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота
13:30
ЦСКА
1:0
Ахмат
13 тур
28 октября, воскресенье
16:00
Ахмат
1:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота
14:00
ЦСКА
2:2
Ахмат
12 тур
10 июня, пятница
18:45
Ахмат
2:4
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
17 октября, воскресенье
14:00
Ахмат
0:3
ЦСКА
10 тур
10 мая, понедельник
14:00
ЦСКА
4:1
Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница
18:00
ЦСКА
1:0
Ахмат
13 тур
11 июля, суббота
18:45
Ахмат
1:1
ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
17 августа, воскресенье
17:30
ЦСКА
2:0
Ахмат
4 тур
5 апреля, суббота
14:00
Ахмат
1:0
ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье
00:00
Ахмат
1:0
ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье
00:00
ЦСКА
3:0
Ахмат
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Рейтинг:
+2231
river31
11 февраля, 17:52
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Красиво.
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