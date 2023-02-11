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Материалы

ЦСКА - Ахмат

11.02.2023, Суббота, 17:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
21 августа, воскресенье 15:00 ЦСКА 4:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Ахмат 2:0 ЦСКА
5 тур
21 августа, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
6 марта, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Ахмат
6 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
4 июля, суббота 20:30 Ахмат 0:4 ЦСКА
7 тур
25 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 16:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
15 тур
23 ноября, пятница 18:00 Ахмат 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Ахмат 0:3 ЦСКА
8 тур
27 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Ахмат 0:1 ЦСКА
6 тур
10 сентября, суббота 20:30 ЦСКА 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
3 тур
13 августа, среда 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
27 марта, четверг 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 15:45 ЦСКА 4:1 Ахмат
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Ахмат 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
28 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Ахмат
12 тур
10 июня, пятница 18:45 Ахмат 2:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 0:3 ЦСКА
10 тур
10 мая, понедельник 14:00 ЦСКА 4:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 18:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
11 июля, суббота 18:45 Ахмат 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
17 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 2:0 Ахмат
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 00:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Ахмат
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