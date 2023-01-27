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ЦСКА - Партизан

27.01.2023, Пятница, 17:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Партизан
Товарищеские матчи 2017

1 июля, суббота 18:00 ЦСКА 3:0 Партизан
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