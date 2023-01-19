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Материалы

ЦСКА - Оренбург

19.01.2023, Четверг, 16:00 мск Абу-Даби, стадион Мохаммед бин Зайед Стэдиум Товарищеские матчи ЦСКА - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
14 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Оренбург 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 18:00 Оренбург 0:4 ЦСКА
2 тур
20 июля, суббота 19:00 ЦСКА 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 2:3 Оренбург
9 тур
28 сентября, пятница 17:30 Оренбург 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:30 ЦСКА 2:0 Оренбург
2 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Оренбург 0:1 ЦСКА
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