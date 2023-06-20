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Исландия - Португалия

20.06.2023, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 4 тур Исландия - Португалия
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Чемпионат Европы 2016, группа F
1 тур
14 июня, вторник 22:00 Португалия 1:1 Исландия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа H
11 тур
7 октября, пятница 23:59 Португалия 5:3 Исландия
4 тур
12 октября, вторник 23:45 Исландия 1:3 Португалия
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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