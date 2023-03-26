Люксембург - Португалия

|8 тур
|12 октября, вторник
|21:45
|Португалия
|5:0
|Люксембург
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Люксембург
|1:3
|Португалия
|8 тур
|12 октября, вторник
|21:45
|Португалия
|5:0
|Люксембург
|3 тур
|30 марта, вторник
|21:45
|Люксембург
|1:3
|Португалия
|10 тур
|17 ноября, воскресенье
|17:00
|Люксембург
|0:2
|Португалия
|7 тур
|11 октября, пятница
|21:45
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|
|15 октября, вторник
|21:00
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|
|7 сентября, пятница
|22:45
|Люксембург
|1:2
|Португалия
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0