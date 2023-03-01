Динамо - Крылья Советов

|1/4 финала
первый матч
|23 февраля, четверг
|15:00
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|1/4 финала
первый матч
|23 февраля, четверг
|15:00
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|28 тур
|6 мая, пятница
|18:00
|Крылья Советов
|5:2
|Динамо
|10 тур
|2 октября, суббота
|16:30
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
|8 апреля, четверг
|17:30
|Крылья Советов
|2:0
|Динамо
|28 тур
|12 июля, воскресенье
|18:30
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|8 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|24 тур
|20 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|6 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|1/8 финала
|29 октября, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|16 тур
|9 ноября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|13:30
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|13:30
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|10 тур
|21 мая, суббота
|16:15
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|15 тур
|31 июля, суббота
|21:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|3:1
|Динамо
|6 тур
|25 апреля, суббота
|16:30
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 сентября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:3
|Динамо
|9 тур
|7 мая, среда
|20:30
|Динамо
|2:2
|Крылья Советов
|25 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:45
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|11 тур
|26 мая, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|3:2
|Динамо
|21 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|30 тур
|19 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|15 тур
|10 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Крылья Советов
|20 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:1
|Динамо
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|2 тур
|23 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Динамо
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|22 октября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Динамо
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|23 тур
|27 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|9 тур
|17 мая, среда
|00:00
|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|23 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Динамо
|9 тур
|29 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:3
|Крылья Советов
|30 тур
|30 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|15 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо
|20 тур
|6 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Динамо
|3 тур
|2 апреля, среда
|00:00
|Динамо
|0:1
|Крылья Советов
|30 тур
|2 октября, среда
|00:00
|Динамо
|2:1
|Крылья Советов
|13 тур
|18 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Динамо
|26 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Динамо
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|9 мая, вторник
|00:00
|Крылья Советов
|1:4
|Динамо
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Динамо
|7 тур
|16 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|19 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|3:0
|Крылья Советов
|12 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Динамо