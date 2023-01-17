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Вест Бромвич - Честерфилд

17.01.2023, Вторник, 23:00 мск Англия. Кубок, 3 раунд , повторный матч Вест Бромвич - Честерфилд
Англия. Кубок (2022/2023)
3 раунд
7 января, суббота 18:00 Честерфилд 3:3 Вест Бромвич
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