Вильярреал - Реал

Вот нельзя с Реалом заранее расслабляться!
|16 тур
|7 января, суббота
|18:15
|Вильярреал
|2:1
|Реал
|16 тур
|7 января, суббота
|18:15
|Вильярреал
|2:1
|Реал
|24 тур
|12 февраля, суббота
|18:15
|Вильярреал
|0:0
|Реал
|7 тур
|25 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|0:0
|Вильярреал
|38 тур
|22 мая, суббота
|19:00
|Реал
|2:1
|Вильярреал
|10 тур
|21 ноября, суббота
|18:15
|Вильярреал
|1:1
|Реал
|37 тур
|16 июля, четверг
|22:00
|Реал
|2:1
|Вильярреал
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|22:00
|Вильярреал
|2:2
|Реал
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|17:15
|Реал
|3:2
|Вильярреал
|17 тур
|3 января, четверг
|23:30
|Вильярреал
|2:2
|Реал
|38 тур
|19 мая, суббота
|21:45
|Вильярреал
|2:2
|Реал
|19 тур
|13 января, суббота
|18:15
|Реал
|0:1
|Вильярреал
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|22:45
|Вильярреал
|2:3
|Реал
|5 тур
|21 сентября, среда
|21:00
|Реал
|1:1
|Вильярреал
|34 тур
|20 апреля, среда
|23:00
|Реал
|3:0
|Вильярреал
|15 тур
|13 декабря, воскресенье
|22:30
|Вильярреал
|1:0
|Реал
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|1:1
|Вильярреал
|6 тур
|27 сентября, суббота
|18:00
|Вильярреал
|0:2
|Реал
|23 тур
|8 февраля, суббота
|23:00
|Реал
|4:2
|Вильярреал
|4 тур
|14 сентября, суббота
|23:59
|Вильярреал
|2:2
|Реал
|29 тур
|22 марта, четверг
|01:00
|Вильярреал
|1:1
|Реал
|10 тур
|26 октября, среда
|23:59
|Реал
|3:0
|Вильярреал
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|23:00
|Вильярреал
|1:3
|Реал
|18 тур
|9 января, воскресенье
|21:00
|Реал
|4:2
|Вильярреал
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|23:00
|Реал
|6:2
|Вильярреал
|4 тур
|23 сентября, среда
|22:00
|Вильярреал
|0:2
|Реал
|36 тур
|16 мая, суббота
|23:55
|Вильярреал
|3:2
|Реал
|17 тур
|4 января, воскресенье
|19:00
|Реал
|1:0
|Вильярреал
|21 тур
|27 января, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:2
|Вильярреал
|2 тур
|2 сентября, воскресенье
|23:00
|Вильярреал
|0:5
|Реал