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Материалы

Вильярреал - Реал

19.01.2023, Четверг, 23:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал - Реал
Испания. Примера (2022/2023)
16 тур
7 января, суббота 18:15 Вильярреал 2:1 Реал
Испания. Примера (2021/2022)
24 тур
12 февраля, суббота 18:15 Вильярреал 0:0 Реал
7 тур
25 сентября, суббота 22:00 Реал 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2020/2021)
38 тур
22 мая, суббота 19:00 Реал 2:1 Вильярреал
10 тур
21 ноября, суббота 18:15 Вильярреал 1:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Реал 2:1 Вильярреал
3 тур
1 сентября, воскресенье 22:00 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
5 мая, воскресенье 17:15 Реал 3:2 Вильярреал
17 тур
3 января, четверг 23:30 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 21:45 Вильярреал 2:2 Реал
19 тур
13 января, суббота 18:15 Реал 0:1 Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Вильярреал 2:3 Реал
5 тур
21 сентября, среда 21:00 Реал 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 23:00 Реал 3:0 Вильярреал
15 тур
13 декабря, воскресенье 22:30 Вильярреал 1:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 1:1 Вильярреал
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:00 Реал 4:2 Вильярреал
4 тур
14 сентября, суббота 23:59 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
22 марта, четверг 01:00 Вильярреал 1:1 Реал
10 тур
26 октября, среда 23:59 Реал 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Вильярреал 1:3 Реал
18 тур
9 января, воскресенье 21:00 Реал 4:2 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Реал 6:2 Вильярреал
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:55 Вильярреал 3:2 Реал
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Реал 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
27 января, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Вильярреал
2 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Вильярреал 0:5 Реал
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    Рейтинг: +7392

    Старикан 20 января, 14:03

    Вот нельзя с Реалом заранее расслабляться!

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