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Судьи
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Бенидорм)
Материалы

Сеута - Барселона

19.01.2023, Четверг, 22:00 мск Сеута, стадион Альфонсо Мурубе Испания. Кубок, 1/8 финала Сеута - Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 10 ноября, среда 23:55 Барселона 5:1 Сеута
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 26 октября, вторник 23:55 Сеута 0:2 Барселона
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    Рейтинг: +7392

    Старикан 20 января, 14:06

    Трудно что сказать про этот матч... Уж больно не равные команды...

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