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Алавес - Севилья

17.01.2023, Вторник, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/8 финала Алавес - Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
27 тур
4 марта, пятница 23:00 Алавес 0:0 Севилья
14 тур
20 ноября, суббота 18:15 Севилья 2:2 Алавес
Испания. Примера (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Алавес
19 тур
19 января, вторник 23:30 Алавес 1:2 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 20:30 Севилья 1:1 Алавес
4 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Алавес 0:1 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
4 апреля, четверг 20:30 Севилья 2:0 Алавес
14 тур
2 декабря, воскресенье 22:45 Алавес 1:1 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 19:30 Севилья 1:0 Алавес
19 тур
14 января, воскресенье 18:15 Алавес 1:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
6 марта, понедельник 22:45 Алавес 1:1 Севилья
7 тур
1 октября, суббота 17:15 Севилья 2:1 Алавес
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