Алавес - Севилья

|27 тур
|4 марта, пятница
|23:00
|Алавес
|0:0
|Севилья
|14 тур
|20 ноября, суббота
|18:15
|Севилья
|2:2
|Алавес
|38 тур
|23 мая, воскресенье
|22:00
|Севилья
|1:0
|Алавес
|19 тур
|19 января, вторник
|23:30
|Алавес
|1:2
|Севилья
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|20:30
|Севилья
|1:1
|Алавес
|4 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Алавес
|0:1
|Севилья
|30 тур
|4 апреля, четверг
|20:30
|Севилья
|2:0
|Алавес
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|22:45
|Алавес
|1:1
|Севилья
|38 тур
|19 мая, суббота
|19:30
|Севилья
|1:0
|Алавес
|19 тур
|14 января, воскресенье
|18:15
|Алавес
|1:0
|Севилья