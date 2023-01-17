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Реал Сосьедад - Мальорка

17.01.2023, Вторник, 21:00 мск Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад - Мальорка
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
19 октября, среда 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2021/2022)
21 тур
2 марта, среда 23:00 Мальорка 0:2 Реал Сосьедад
9 тур
16 октября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
2 тур
25 августа, воскресенье 18:00 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
3 тур
1 сентября, суббота 23:59 Мальорка 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
6 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Мальорка 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, вторник 23:00 Мальорка 6:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
21 февраля, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
5 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Мальорка 2:0 Реал Сосьедад
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