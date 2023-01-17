Реал Сосьедад - Мальорка

|10 тур
|19 октября, среда
|21:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|10 тур
|19 октября, среда
|21:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|21 тур
|2 марта, среда
|23:00
|Мальорка
|0:2
|Реал Сосьедад
|9 тур
|16 октября, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|21 тур
|26 января, воскресенье
|20:30
|Реал Сосьедад
|3:0
|Мальорка
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|18:00
|Мальорка
|0:1
|Реал Сосьедад
|22 тур
|3 февраля, воскресенье
|23:59
|Реал Сосьедад
|3:0
|Мальорка
|3 тур
|1 сентября, суббота
|23:59
|Мальорка
|1:0
|Реал Сосьедад
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|21:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Мальорка
|2:1
|Реал Сосьедад
|1/8 финала
ответный матч
|10 января, вторник
|23:00
|Мальорка
|6:1
|Реал Сосьедад
|1/8 финала
первый матч
|4 января, среда
|23:00
|Реал Сосьедад
|2:0
|Мальорка
|24 тур
|21 февраля, понедельник
|23:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Мальорка
|5 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Мальорка
|2:0
|Реал Сосьедад