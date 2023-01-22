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Брест - Ланс

22.01.2023, Воскресенье, 23:00 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Брест - Ланс
Франция. Лига 1 (2022/2023)
1 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Ланс 3:2 Брест
Франция. Лига 1 (2021/2022)
27 тур
5 марта, суббота 19:00 Ланс 0:1 Брест
14 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Брест 4:0 Ланс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Брест 1:1 Ланс
17 тур
23 декабря, среда 21:00 Ланс 2:1 Брест
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ланс 1:1 Брест
15 тур
30 ноября, вторник 22:00 Брест 4:1 Ланс
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
17 февраля, среда 22:00 Ланс 2:1 Брест
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