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Тулуза - Аяччо

21.01.2023, Суббота, 20:00 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Тулуза - Аяччо
Франция. Лига 1 (2022/2023)
17 тур
1 января, воскресенье 17:00 Тулуза 2:0 Аяччо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
Финал
ответный матч		 27 мая, воскресенье 22:00 Тулуза 1:0 Аяччо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
Финал
первый матч		 23 мая, среда 21:45 Аяччо 0:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Аяччо 2:2 Тулуза
13 тур
9 ноября, суббота 23:00 Тулуза 1:1 Аяччо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:00 Аяччо 2:3 Тулуза
12 тур
10 ноября, суббота 23:00 Тулуза 2:4 Аяччо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Тулуза 0:2 Аяччо
1 тур
6 августа, суббота 23:00 Аяччо 0:2 Тулуза
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