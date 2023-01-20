Марсель - Ренн

|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Марсель
|1:1
|Ренн
|20 тур
|10 января, пятница
|22:45
|Ренн
|0:1
|Марсель
|8 тур
|29 сентября, воскресенье
|22:00
|Марсель
|1:1
|Ренн
|26 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Ренн
|1:1
|Марсель
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|22:00
|Марсель
|2:2
|Ренн
|20 тур
|13 января, суббота
|19:00
|Ренн
|0:3
|Марсель
|5 тур
|10 сентября, воскресенье
|22:00
|Марсель
|1:3
|Ренн
|22 тур
|26 января, суббота
|20:00
|Ренн
|2:2
|Марсель
|4 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Марсель
|3:1
|Ренн
|21 тур
|29 января, воскресенье
|23:59
|Ренн
|1:2
|Марсель
|5 тур
|10 сентября, суббота
|23:00
|Марсель
|0:1
|Ренн