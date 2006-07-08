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Германия - Португалия

08.07.2006, Суббота, 23:00 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Чемпионат мира, Матч за 3-е место Германия - Португалия
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