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Кубок Франции
Лион - Метц
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Лион - Метц
07.01.2023, Суббота, 17:30 мск
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион
-
Метц
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Протокол
История игр
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Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
8 мая, воскресенье
14:00
Метц
3:2
Лион
19 тур
22 декабря, среда
23:00
Лион
1:1
Метц
Франция. Лига 1 (2020/2021)
20 тур
17 января, воскресенье
23:00
Лион
0:1
Метц
13 тур
6 декабря, воскресенье
23:00
Метц
1:3
Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
26 тур
21 февраля, пятница
22:45
Метц
0:2
Лион
11 тур
26 октября, суббота
21:00
Лион
2:0
Метц
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье
18:00
Метц
0:5
Лион
11 тур
29 октября, воскресенье
17:00
Лион
2:0
Метц
Франция. Лига 1 (2016/2017)
16 тур
5 апреля, среда
20:00
Метц
0:3
Лион
27 тур
26 февраля, воскресенье
19:00
Лион
5:0
Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
25 января, воскресенье
16:00
Лион
2:0
Метц
4 тур
31 августа, воскресенье
19:00
Метц
2:1
Лион
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда
20:45
Лион
3:0
Метц
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник
23:00
Лион
1:3
Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота
00:00
Лион
2:0
Метц
8 тур
15 сентября, суббота
00:00
Метц
1:5
Лион
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