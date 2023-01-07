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Лион - Метц

07.01.2023, Суббота, 17:30 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Лион - Метц
Франция. Лига 1 (2021/2022)
36 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Метц 3:2 Лион
19 тур
22 декабря, среда 23:00 Лион 1:1 Метц
Франция. Лига 1 (2020/2021)
20 тур
17 января, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Метц
13 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Метц 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
26 тур
21 февраля, пятница 22:45 Метц 0:2 Лион
11 тур
26 октября, суббота 21:00 Лион 2:0 Метц
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье 18:00 Метц 0:5 Лион
11 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Лион 2:0 Метц
Франция. Лига 1 (2016/2017)
16 тур
5 апреля, среда 20:00 Метц 0:3 Лион
27 тур
26 февраля, воскресенье 19:00 Лион 5:0 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
25 января, воскресенье 16:00 Лион 2:0 Метц
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Метц 2:1 Лион
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 20:45 Лион 3:0 Метц
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник 23:00 Лион 1:3 Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 00:00 Лион 2:0 Метц
8 тур
15 сентября, суббота 00:00 Метц 1:5 Лион
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