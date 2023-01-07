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Страсбург Кенигсхоффен - Клермон

07.01.2023, Суббота, 17:30 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Страсбург Кенигсхоффен - Клермон
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