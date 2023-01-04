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Линарес - Севилья

04.01.2023, Среда, 21:00 мск Испания. Кубок, 1/16 финала Линарес - Севилья
Испания. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
5 января, вторник 21:00 Линарес 0:2 Севилья
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