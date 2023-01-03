Спортинг - Райо Вальекано

|32 тур
|24 марта, суббота
|22:45
|Спортинг
|1:0
|Райо Вальекано
|11 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Спортинг
|32 тур
|24 марта, суббота
|22:45
|Спортинг
|1:0
|Райо Вальекано
|11 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Спортинг
|24 тур
|12 февраля, пятница
|22:30
|Спортинг
|2:2
|Райо Вальекано
|5 тур
|23 сентября, среда
|21:00
|Райо Вальекано
|2:1
|Спортинг
|35 тур
|21 апреля, суббота
|20:00
|Спортинг
|2:1
|Райо Вальекано
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:00
|Райо Вальекано
|1:3
|Спортинг