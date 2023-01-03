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Спортинг - Райо Вальекано

03.01.2023, Вторник, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/16 финала Спортинг - Райо Вальекано
Испания. Сегунда (2017/2018)
32 тур
24 марта, суббота 22:45 Спортинг 1:0 Райо Вальекано
11 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Райо Вальекано 1:1 Спортинг
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
12 февраля, пятница 22:30 Спортинг 2:2 Райо Вальекано
5 тур
23 сентября, среда 21:00 Райо Вальекано 2:1 Спортинг
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 20:00 Спортинг 2:1 Райо Вальекано
16 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 1:3 Спортинг
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