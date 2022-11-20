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Макслайн - Арсенал

20.11.2022, Воскресенье, 13:00 мск Белоруссия. Высшая лига, Финал , ответный матч Макслайн - Арсенал
Первый матч: 2 - 3
Белоруссия. Высшая лига 2022
Финал
первый матч		 16 ноября, среда 18:00 Арсенал 3:2 Макслайн
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