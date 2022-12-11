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Таиланд - Мьянма

11.12.2022, Воскресенье, 16:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Таиланд - Мьянма
Кубок Сузуки 2014, группа B
3 тур
29 ноября, суббота 15:00 Таиланд 2:0 Мьянма
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