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Лас Розас - Эйбар

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Испания. Кубок, 1 раунд Лас Розас - Эйбар
Испания. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
7 января, четверг 23:00 Лас Розас 3:4 Эйбар
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