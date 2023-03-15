Введите ваш ник на сайте

Наполи - Айнтрахт

15.03.2023, Среда, 23:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Наполи - Айнтрахт
Первый матч: 2 - 0
...
Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.45
Х
4.7
П2
6.9
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 21 февраля, вторник 23:00 Айнтрахт 0:2 Наполи
...
  • Читайте нас: 