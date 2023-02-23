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Андерлехт - Лудогорец

23.02.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч Андерлехт - Лудогорец
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 23:00 Лудогорец 1:0 Андерлехт
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