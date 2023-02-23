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Гент - Карабах

23.02.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч Гент - Карабах
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 20:45 Карабах 1:0 Гент
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