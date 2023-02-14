Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

ПСЖ - Бавария

14.02.2023, Вторник, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч ПСЖ - Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, вторник 22:00 ПСЖ 0:1 Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, среда 22:00 Бавария 2:3 ПСЖ
Лига чемпионов (2019/2020)
Финал
23 августа, воскресенье 22:00 ПСЖ 0:1 Бавария
Международный кубок чемпионов 2018

21 июля, суббота 17:00 Бавария 3:1 ПСЖ
Лига чемпионов (2017/2018), группа B
6 тур
5 декабря, вторник 22:45 Бавария 3:1 ПСЖ
2 тур
27 сентября, среда 21:45 ПСЖ 3:0 Бавария
...
  • Читайте нас: 