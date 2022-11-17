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ЮАР - Мозамбик

17.11.2022, Четверг, 21:30 мск Товарищеские матчи. Сборные ЮАР - Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные 2012

11 сентября, вторник 22:35 ЮАР 2:0 Мозамбик
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