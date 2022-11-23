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Саудовская Аравия - Хорватия

16.11.2022, Среда, 13:00 мск Загреб, стадион Максимир Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия - Хорватия
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