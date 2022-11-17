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Мальта - Греция

17.11.2022, Четверг, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мальта - Греция
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа F
7 тур
4 июня, суббота 22:30 Греция 3:1 Мальта
5 тур
26 марта, суббота 22:30 Мальта 0:1 Греция
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа C
17 тур
17 ноября, суббота 22:30 Греция 5:0 Мальта
9 тур
28 марта, среда 21:30 Мальта 0:1 Греция
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