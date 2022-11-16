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Польша - Чили

16.11.2022, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2018

8 июня, пятница 21:45 Польша 2:2 Чили
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