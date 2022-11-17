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Ирландия - Норвегия

17.11.2022, Четверг, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

17 ноября, среда 22:45 Ирландия 1:2 Норвегия
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