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Норвегия - Финляндия

20.11.2022, Воскресенье, 16:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

29 марта, вторник 21:00 Норвегия 2:0 Финляндия
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