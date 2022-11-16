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Кипр - Болгария

16.11.2022, Среда, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Кипр - Болгария
, группа C3
5 тур
16 ноября, пятница 22:45 Кипр 1:1 Болгария
3 тур
13 октября, суббота 21:45 Болгария 2:1 Кипр
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Болгария 1:0 Кипр
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
10 тур
10 октября, суббота 21:00 Кипр 4:1 Болгария
6 тур
1 апреля, среда 19:00 Болгария 2:0 Кипр
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