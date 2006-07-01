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Англия - Португалия

01.07.2006, Суббота, 19:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Чемпионат мира, 1/4 финала Англия - Португалия
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