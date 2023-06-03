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Ворскла - Шахтер

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Украина. Премьер-лига, 30 тур Ворскла - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
23 ноября, среда 15:00 Шахтер 3:2 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
30 апреля, суббота 00:00 Шахтер Ворскла
12 тур
23 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
7 тур
24 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
9 тур
27 сентября, пятница 19:00 Шахтер 4:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:2 Шахтер
4 тур
11 августа, суббота 19:30 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 Шахтер 4:2 Ворскла
23 тур
9 марта, пятница 20:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
13 октября, пятница 19:00 Шахтер 3:2 Ворскла
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Ворскла
8 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:1 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:1 Ворскла
4 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:2 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 2 марта, среда 20:30 Ворскла 0:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
15 тур
28 февраля, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Ворскла
2 тур
1 августа, пятница 20:00 Ворскла 1:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 15:00 Ворскла 1:0 Шахтер
10 тур
21 сентября, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
14 мая, суббота 15:00 Ворскла 1:1 Шахтер
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Ворскла
3 тур
1 августа, суббота 21:00 Ворскла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
Финал,
31 мая, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
11 августа, суббота 20:00 Шахтер 2:1 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 16 12 3 1 43:12 +31 39
2. Днепр-1 16 11 3 2 33:13 +20 36
3. Заря 17 10 4 3 38:25 +13 34
4. Динамо К 16 9 3 4 23:14 +9 30
5. Александрия 16 7 6 3 29:25 +4 27
6. Колос 17 6 5 6 15:19 -4 23
7. Кривбасс 17 6 3 8 12:19 -7 21
8. Металлист 1925 17 4 8 5 17:28 -11 20
9. Ворскла 17 5 4 8 22:25 -3 19
10. Ингулец 15 5 4 6 15:17 -2 19
11. Верес 17 5 3 9 20:25 -5 18
12. Рух 16 4 5 7 19:24 -5 17
13. Металлист 17 4 4 9 17:27 -10 16
14. Черноморец Од 17 3 6 8 14:22 -8 15
15. Минай 17 3 6 8 12:21 -9 15
16. Львов 16 3 3 10 11:24 -13 12
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