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Бразилия - Гана

27.06.2006, Вторник, 19:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Чемпионат мира, 1/8 финала Бразилия - Гана
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