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Италия - Австралия

26.06.2006, Понедельник, 19:00 мск Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер Чемпионат мира, 1/8 финала Италия - Австралия
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