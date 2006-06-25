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Англия - Эквадор

25.06.2006, Воскресенье, 19:00 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Чемпионат мира, 1/8 финала Англия - Эквадор
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