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Олимпиакос - АЕК

13.11.2022, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 13 тур Олимпиакос - АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
10 тур
17 мая, вторник 20:00 АЕК 2:3 Олимпиакос
3 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Олимпиакос 1:1 АЕК
Греция. Суперлига (2021/2022)
23 тур
13 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 АЕК
10 тур
21 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 2:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
2 тур
4 апреля, воскресенье 19:30 АЕК 1:5 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
1 тур
16 декабря, среда 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Олимпиакос 3:0 АЕК
4 тур
28 июня, воскресенье 21:30 АЕК 1:2 Олимпиакос
21 тур
26 января, воскресенье 20:30 АЕК 0:0 Олимпиакос
8 тур
27 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 4:1 АЕК
6 тур
7 октября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:2 АЕК
5 тур
24 сентября, воскресенье 20:30 АЕК 3:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
6 тур
2 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
13 февраля, суббота 20:30 АЕК 1:0 Олимпиакос
7 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 АЕК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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