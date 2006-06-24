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Аргентина - Мексика

24.06.2006, Суббота, 23:00 мск Лейпциг, стадион Ред Булл Арена Чемпионат мира, 1/8 финала Аргентина - Мексика
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