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Румыния - Словения

17.11.2022, Четверг, 19:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Словения
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:45 Словения 4:3 Румыния
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
11 тур
6 июня, среда 22:00 Румыния 2:0 Словения
10 тур
2 июня, суббота 00:00 Словения 1:2 Румыния
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