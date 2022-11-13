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Торпедо Вл - Динамо-2

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур Торпедо Вл - Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
1 тур
16 июля, суббота 18:00 Динамо-2 2:1 Торпедо Вл
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
19 тур
31 октября, воскресенье 15:00 Торпедо Вл 1:2 Динамо-2
9 тур
10 сентября, пятница 16:30 Динамо-2 2:0 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
30 тур
15 июня, вторник 18:00 Торпедо Вл 0:1 Динамо-2
1 тур
10 августа, понедельник 17:00 Динамо-2 2:1 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
15 тур
31 октября, понедельник 16:00 Динамо-2 1:0 Торпедо Вл
3 тур
4 августа, четверг 18:00 Торпедо Вл 0:1 Динамо-2
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
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