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Текстильщик - Муром

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур Текстильщик - Муром
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
1 тур
16 июля, суббота 17:00 Муром 1:2 Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
16 тур
3 ноября, суббота 17:00 Муром 6:2 Текстильщик
4 тур
10 августа, пятница 18:30 Текстильщик 3:2 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 17:00 Текстильщик 0:0 Муром
3 тур
3 августа, четверг 17:00 Муром 0:2 Текстильщик
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
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