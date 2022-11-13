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Ленинградец - Луки-Энергия

13.11.2022, Воскресенье, 14:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 2, 22 тур Ленинградец - Луки-Энергия
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
1 тур
15 июля, пятница 18:00 Луки-Энергия 0:4 Ленинградец
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
18 тур
25 октября, понедельник 16:00 Луки-Энергия 0:1 Ленинградец
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Ленинградец 6:0 Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
17 тур
1 апреля, четверг 13:00 Ленинградец 4:0 Луки-Энергия
12 тур
18 октября, воскресенье 13:00 Луки-Энергия 1:3 Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Ленинградец 3:1 Луки-Энергия
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Луки-Энергия 1:1
(4:5)п		 Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 15:00 Ленинградец 3:1 Луки-Энергия
7 тур
3 сентября, понедельник 18:30 Луки-Энергия 1:3 Ленинградец
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ленинградец 20 16 3 1 48:11 +37 51
2. Звезда 20 11 8 1 40:16 +24 41
3. Зоркий 20 9 5 6 32:21 +11 32
4. Енисей-М 20 8 5 7 40:30 +10 29
5. Балтика-БФУ 20 7 8 5 25:19 +6 29
6. Луки-Энергия 20 8 3 9 23:30 -7 27
7. Зенит-2 20 7 6 7 31:31 0 27
8. Динамо СПб 20 5 8 7 24:24 0 23
9. Ядро 20 3 6 11 25:35 -10 15
10. Родина-М 20 3 4 13 13:44 -31 13
11. Электрон 20 3 4 13 13:53 -40 13
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