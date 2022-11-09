Торпедо-2 - Спартак К

|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Спартак К
|1:2
|Торпедо-2
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|20
|13
|3
|4
|40:15
|+25
|42
|2.
|Муром
|20
|12
|3
|5
|34:14
|+20
|39
|3.
|Чертаново
|20
|11
|3
|6
|38:25
|+13
|36
|4.
|Торпедо Вл
|20
|8
|5
|7
|24:30
|-6
|29
|5.
|Спартак Кс
|20
|7
|7
|6
|27:24
|+3
|28
|6.
|Динамо Вг
|20
|8
|3
|9
|21:30
|-9
|27
|7.
|Торпедо-2
|20
|7
|6
|7
|20:27
|-7
|27
|8.
|Динамо-2
|20
|7
|3
|10
|26:34
|-8
|24
|9.
|Тверь
|20
|6
|4
|10
|21:22
|-1
|22
|10.
|Химик Дз
|20
|5
|6
|9
|20:25
|-5
|21
|11.
|Знамя Труда
|20
|2
|5
|13
|13:38
|-25
|11