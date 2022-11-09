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Химик - Торпедо Вл

09.11.2022, Среда, 14:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур Химик - Торпедо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
11 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 2:1 Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
15 тур
10 октября, воскресенье 14:30 Химик 0:0 Торпедо Вл
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:1 Химик
Россия. Кубок (2012/2013)
1/32 финала
1 сентября, суббота 00:00 Торпедо Вл 0:3 Химик
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
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