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Судьи
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Захаров (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Иван Трушкин (Москва)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)

Чертаново - Текстильщик

09.11.2022, Среда, 14:00 мск Москва, стадион Арена Чертаново Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур Чертаново - Текстильщик
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
11 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 2:0 Чертаново
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 15:00 Текстильщик 1:0 Чертаново
7 тур
5 сентября, суббота 15:00 Чертаново 0:1 Текстильщик
Россия. ФНЛ (2019/2020)
19 тур
23 октября, среда 19:00 Чертаново 1:0 Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
26 тур
27 мая, воскресенье 17:00 Текстильщик 2:0 Чертаново
1 тур
19 июля, среда 18:00 Чертаново 2:1 Текстильщик
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
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