Зенит-2 - Ленинградец

|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|2:1
|Зенит-2
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|2:1
|Зенит-2
|19 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Ленинградец
|7:1
|Зенит-2
|9 тур
|10 сентября, пятница
|20:00
|Зенит-2
|1:1
|Ленинградец
|28 тур
|4 июня, пятница
|19:00
|Зенит-2
|2:2
|Ленинградец
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|13:00
|Ленинградец
|0:1
|Зенит-2
|11 тур
|28 сентября, суббота
|14:00
|Зенит-2
|0:0
|Ленинградец
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ленинградец
|20
|16
|3
|1
|48:11
|+37
|51
|2.
|Звезда
|20
|11
|8
|1
|40:16
|+24
|41
|3.
|Зоркий
|20
|9
|5
|6
|32:21
|+11
|32
|4.
|Енисей-М
|20
|8
|5
|7
|40:30
|+10
|29
|5.
|Балтика-БФУ
|20
|7
|8
|5
|25:19
|+6
|29
|6.
|Луки-Энергия
|20
|8
|3
|9
|23:30
|-7
|27
|7.
|Зенит-2
|20
|7
|6
|7
|31:31
|0
|27
|8.
|Динамо СПб
|20
|5
|8
|7
|24:24
|0
|23
|9.
|Ядро
|20
|3
|6
|11
|25:35
|-10
|15
|10.
|Родина-М
|20
|3
|4
|13
|13:44
|-31
|13
|11.
|Электрон
|20
|3
|4
|13
|13:53
|-40
|13