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Зенит-2 - Ленинградец

09.11.2022, Среда, 17:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур Зенит-2 - Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
11 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 2:1 Зенит-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
19 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Ленинградец 7:1 Зенит-2
9 тур
10 сентября, пятница 20:00 Зенит-2 1:1 Ленинградец
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
28 тур
4 июня, пятница 19:00 Зенит-2 2:2 Ленинградец
13 тур
25 октября, воскресенье 13:00 Ленинградец 0:1 Зенит-2
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 14:00 Зенит-2 0:0 Ленинградец
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ленинградец 20 16 3 1 48:11 +37 51
2. Звезда 20 11 8 1 40:16 +24 41
3. Зоркий 20 9 5 6 32:21 +11 32
4. Енисей-М 20 8 5 7 40:30 +10 29
5. Балтика-БФУ 20 7 8 5 25:19 +6 29
6. Луки-Энергия 20 8 3 9 23:30 -7 27
7. Зенит-2 20 7 6 7 31:31 0 27
8. Динамо СПб 20 5 8 7 24:24 0 23
9. Ядро 20 3 6 11 25:35 -10 15
10. Родина-М 20 3 4 13 13:44 -31 13
11. Электрон 20 3 4 13 13:53 -40 13
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