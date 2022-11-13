Космос - Зенит

|1/64 финала
|13 сентября, вторник
|16:00
|Космос
|2:0
|Зенит
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Калуга
|22
|14
|2
|6
|32:23
|+9
|44
|2.
|Салют
|22
|13
|5
|4
|46:19
|+27
|44
|3.
|Сокол
|22
|13
|4
|5
|25:16
|+9
|43
|4.
|Космос
|22
|12
|3
|7
|54:27
|+27
|39
|5.
|Сатурн
|22
|11
|4
|7
|35:27
|+8
|37
|6.
|Динамо Вл
|22
|11
|3
|8
|34:23
|+11
|36
|7.
|Химки-2
|22
|9
|3
|10
|41:35
|+6
|30
|8.
|Коломна
|22
|8
|3
|11
|29:44
|-15
|27
|9.
|Знамя
|22
|7
|4
|11
|23:35
|-12
|25
|10.
|СКА-Хабаровск-2
|22
|5
|5
|12
|26:38
|-12
|20
|11.
|Зенит Пз
|22
|4
|5
|13
|20:41
|-21
|17
|12.
|Балашиха
|22
|4
|1
|17
|13:50
|-37
|13