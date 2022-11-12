Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Илья Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Максим Каюмов (Москва), Сергей Ченцов (Старый Оскол)
Резервный судья:
Сергей Щебланов (Люберцы)
Инспектор:
Александр Кабаков (Москва)

Химки-2 - Сокол

12.11.2022, Суббота, 13:00 мск Химки, стадион Новые Химки Россия. Вторая лига. Группа 3, 22 тур Химки-2 - Сокол
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
1 тур
16 июля, суббота 16:00 Сокол 1:3 Химки-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа A
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Сокол 0:2 Химки-2
5 тур
30 апреля, суббота 13:00 Химки-2 2:3 Сокол
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Химки-2 1:2 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 14:30 Сокол 3:0 Химки-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
21 тур
26 апреля, пятница 13:00 Химки-2 1:2 Сокол
9 тур
15 сентября, суббота 15:30 Сокол 2:0 Химки-2
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Калуга 22 14 2 6 32:23 +9 44
2. Салют 22 13 5 4 46:19 +27 44
3. Сокол 22 13 4 5 25:16 +9 43
4. Космос 22 12 3 7 54:27 +27 39
5. Сатурн 22 11 4 7 35:27 +8 37
6. Динамо Вл 22 11 3 8 34:23 +11 36
7. Химки-2 22 9 3 10 41:35 +6 30
8. Коломна 22 8 3 11 29:44 -15 27
9. Знамя 22 7 4 11 23:35 -12 25
10. СКА-Хабаровск-2 22 5 5 12 26:38 -12 20
11. Зенит Пз 22 4 5 13 20:41 -21 17
12. Балашиха 22 4 1 17 13:50 -37 13
...
  • Читайте нас: 